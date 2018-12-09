«Печально и обидно»: «Батькивщина» заявила о кампании Киева против Тимошенко

Киев, 9 декабря. Партия «Батькивщина», лидером которой является кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, заявила о кампании Киева по дезинформации избирателей. В заявлении, опубликованном на сайте партии, говорится, что кампания против Тимошенко в СМИ проходит в преддверии президентских выборов.

В «Батькивщине» подчеркивают, что, по данным социологических опросов, рейтинг действующего президента страны Петра Порошенко дает ему лишь «призрачные» шансы на победу в выборах. Главным соперником Порошенко является лидер «Батькивщины»: за Юлию Тимошенко, по данным фракции, готовы проголосовать вдвое больше избирателей.

«Чем более очевидным становится будущее поражение, тем более нервным становится поведение Банковой», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что команда Порошенко проводит кампанию по дискредитации политических соперников действующего президента страны. При этом в «Батькивщине» уверяют, что кампания по дискредитации включает в себя манипуляции общественным мнением и «бесстыдную ложь».

Как отмечает партия, «печально и обидно», что к манипуляциям мнением избирателей привлекают сотрудников украинских СМИ. «Батькивщина» утверждает, что «настоящие журналисты» знают, сколько обвинений уже выслушала Тимошенко в свой адрес ранее.

Напомним, выборы президента Украины назначены на март 2019 года.