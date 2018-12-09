Дамаск, 9 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии при участии мирных жителей провинции Даръа обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористическим группировкам. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Оружие было найдено неподалеку от сирийско-иорданской границы, в туннеле на глубине четырех метров. Боевики спрятали оружие в фермах, окружающих населенный пункт Насиб.

Среди изъятого вооружения были минометные снаряды, станковые крупнокалиберные пулеметы, пусковые установки для ручного противотанкового гранатомета.

ФАН публикует видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские военные находят оружие незаконных вооруженных группировок, спрятанное в освобожденных регионах САР.

В данный момент инженерные подразделения САА продолжают прочесывать населенные пункты и города провинции Даръа с целью обнаружения и ликвидации самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли быть оставлены боевиками перед уходом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили тайник с боеприпасами при осмотре окрестностей провинции Даръа.

Среди найденных вооружений часть была израильского производства, а часть — американского. Подобные находки в первую очередь доказывают, что у террористических группировок есть иностранная поддержка.

Как стало известно, сирийским военным удалось изъять ракеты, снайперские винтовки, большое количество пушек, артиллерийских снарядов, минометов, пусковых установок для ракетных снарядов, которые когда-то принадлежали террористам.

Напомним, что провинция Даръа была освобождена в конце июля текущего года в ходе совместной военной операции сирийской правительственной армии и российской авиации.