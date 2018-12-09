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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Москва, 9 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что из-за гололеда в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

В Москве и Московской области с вечера воскресенья, 9 декабря, до утра понедельника, 10 декабря, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают, что погода является потенциально опасной из-за гололедицы на дорогах.

Предупреждение будет действовать в течение 12 часов. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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