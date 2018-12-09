Автоблогер рассказал о разнице цен на Lada Vesta SW Cross в России и Германии

Москва, 9 декабря. Автомобильный блогер Vitaly Tataru рассказал, что цены на российские машины на немецком рынке существенно ниже, чем на модели от мировых брендов. Речь также идет о новой Lada Vesta SW Cross.

По его словам, автомобиль отечественного концерна пользуется большим спросом в Германии, его нередко можно увидеть на немецких трассах.

При этом цены на транспортные средства Lada Vesta SW Cross в Германии существенно ниже, чем на машины от мировых брендов, пишет «Ньюинформ».

Так, стоимость Lada Vesta SW Cross начинается от 15,9 тысячи евро (более 1,2 миллиона рублей), а версия в топовой комплектации — более 1,4 миллиона рублей. Однако стоимость такого же варианта на российском рынке составляет более 900 тысяч рублей.