Тема недели: После саммита G20: отрицание и гнев западных партнёров. ФАН-ТВ

На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала одно, не побоимся этого слова, замечательное заявление. Она рассказала о том, что Лондон продолжит работать над усилением санкций в отношении России. На этот раз причиной стал инцидент с украинскими судами, нарушившими границу РФ в Керченском заливе.

«Это не единственный пример российской агрессии, он вписывается в парадигму российского поведения. Великобритания возглавляла усилия ЕС по введению санкций. Мы продолжим делать это, обсуждая с лидерами ЕС будущие шаги, которые могут быть сделаны», – заявила британский премьер.

Гадать, является ли это действительно причиной, или только поводом к очередному витку русофобии в Соединенном королевстве, пожалуй, уже давно не имеет смысла. Каждый, кто следит за новостями, приходящими с туманного Альбиона, понимает, почему Мэй хочет предстать перед публикой в белых одеждах и нимбом над головой — как борец с мировым злом и опасностью.

Примечательно другое – всего за пару дней до этого прошел саммит «Большой двадцатки», на котором обсуждались главные мировые проблемы. Саммит проходил сложно, учитывая внутренние противоречия организации, но обсудить на нем успели и продовольственные проблемы, и инфраструктурные проекты, и торговые войны, и даже регуляцию обращения криптовалют. А вот такую серьезную тему как санкции против одной из стран-членов обсудить забыли.

Причиной такого положения вещей Мэй считает членство России в G20. Наводит на размышления: мы вроде бы готовы работать вместе, но направленные против вас меры будем обсуждать только в вашем отсутствии, у вас за спиной. Говорит это все, конечно, исключительно о неуверенности британского премьера, об осознании шаткости собственной позиции. Неровен час, другие участники саммита, среди которых есть, например, лояльно относящиеся к России Китай, Индия и Саудовская Аравия высказали бы возражения. Учитывая, что основным союзником Мэй в этом вопросе является Дональд Трамп, у которого с тем же Китаем сейчас, ни много ни мало, торговая война, полемики вряд ли удалось бы избежать.

Но стоит ли России бояться усиления санкций? Учитывая прошлый опыт, ответ напрашивается сам собой. Да и отношения с Китаем и Индией сейчас идут в гору. На встрече в рамках G20 Владимир Путин провел встречу с Нарендрой Моди и Си Цзиньпином. На ней российский лидер произнес такие слова:

«Предложили организовать сегодняшнюю встречу, потому что обстановка в мире, процессы, происходящие в нашем общем регионе, в Евразии, требуют более тесной координации подходов трёх стран прежде всего в сфере обеспечения безопасности, выстраивания конструктивных межгосударственных отношений. С учётом крупного вклада трёх наших стран в процессы глобального развития – это порядка 30 % общемирового ВВП по паритету покупательной способности».

Если угодно, расценивать это можно, в том числе, и как ответ Западу: «С нами здесь 40% населения мира и треть мирового ВВП. С нетерпением ждем ваших санкций вам же в убыток».

Повторение таких встреч – вопрос решенный. Вот что сказала на брифинге в МИД представитель президента РФ в «большой двадцатке» Светлана Лукаш в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Федерального агентства новостей:

«Встреча прошла успешно. Между нашими тремя странами очень много общего. Подобный формат используется очень часто, и, конечно, такие встречи будут продолжаться», – заявила представитель президента.

Политический и общественный деятель Николай Стариков также придерживается этой точки зрения:

«Общаться с лидерами государств, которые являются фундаментом организации под названием БРИКС, важно при любой возможности. Поэтому никаких фундаментальных прорывов в Аргентине не произошло, но нужно отметить, что вообще никаких фундаментальных договоренностей на этой встрече глав ведущих 20 стран не произошло. Поэтому – общались, обменялись точками зрения, я думаю, что президент рассказал, что на самом деле произошло в Керченском проливе, чтобы руководители Китая и Индии получали информацию, что называется, из первоисточников».

А ведь вопрос об инциденте в Керченском проливе поднимался на саммите не только в формате РИК. Сделано это было и во время разговора Владимира Путина с главами Франции и Германии. Российский лидер, что называется, на пальцах объяснил Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель суть произошедшего. Однако в итоговое заявление, с трудом согласованное мировыми лидерами, эта тема не вошла. В нем не была затронута и ситуация, сложившаяся после убийства в саудовском консульстве в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

Недаром формулировки заявления Владимир Путин охарактеризовал как «округлые», впрочем, отметив, что такое положение вещей пойдет только на пользу.

Наряду с молчанием Дональда Трампа, который не только отменил встречу с президентом России, но и не стал давать итоговую пресс-конференцию, сославшись на траур по ушедшему на днях из жизни бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему, все это наводит на мысли о закрытости позиции Запада. Обсуждения? Только на наших условиях и на нашей территории, как бы заявляют своим молчанием Мэй и Трамп. Соглашения? Только те, что выгодны нам.

Россия же заявляет: времена, когда игра велась по вашим правилам, давно прошли.

Что ж, как известно, чтобы принять реальное положение вещей, нужно пройти через определенные стадии. Пока мы видим отрицание и гнев. Очевидно, скоро начнется торг, а потом и депрессия. Чтобы ее преодолеть, лидерам так называемых западных демократий всего-то и надо перестать плести интриги за спинами у партнеров и принять многополярность мира.