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Пьяный водитель на Volkswagen насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы

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Пьяный водитель на Volkswagen насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы

Москва, 9 декабря. Смертельное ДТП случилось в столичном районе Зюзино: пешеход скончался под колесами авто. Соответствующую информацию передает ресс-служба Главного управления ГИБДД РФ по городу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома 9 по улице Каховка: мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, допустил наезд на пешехода 1970 года рождения, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что машина, под колеса которой попал пешеход, влетел в бетонную стену. Информации о состоянии водителя не поступало, однако известно, что он был пьян.

Автор: Алексей Громов
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