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Три прожиточных минимума: Порошенко назначил стипендии задержанным в РФ украинцам

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Три прожиточных минимума: Порошенко назначил стипендии задержанным в РФ украинцам

Киев, 9 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендий Левко Лукьяненко гражданам страны, задержанным в России. Текст документа опубликован на сайте президента Украины.

Отмечается, что стипендии назначаются лицам, задержанным в РФ в связи с их «общественной или политической деятельностью». Размер стипендии составляет три прожиточных минимума Украины — около 200 долларов.

Левко Лукьяненко — украинский диссидент и политический деятель, выступавший против русского языка на Украине, а также против назначения представителей русской национальности на высшие государственные посты в стране.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. В результате провокации украинские моряки были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. Моряки ВМСУ арестованы на два месяца по подозрению в совершении преступления.

Автор: Регина Пак
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