Дамаск, 9 декабря. Министерский комитет, который занимается контролем проекта по восстановлению Алеппо, совершил поездку по Старому городу, заглянув в Цитадель и окрестности административного центра провинции, которые были освобождены от терроризма. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в республике.

Министры были проинформированы о ходе работы местных мастерских. Они указали на необходимость ускорить процесс реабилитации региона, указав на готовность сирийского правительства оказать всю необходимую финансовую поддержку Алеппо.

Работники местных ремонтных бригад сообщили, что тысячи тонн мусора и обломков были вывезены из города. Сейчас идет работа по восстановлению основных улиц вокруг Старого города, чтобы постепенно проложить путь к местному рынку.

В самое ближайшее время ожидается запуск сразу нескольких проектов по восстановлению рынков в старом Алеппо, что должно самым положительным образом отразиться на экономическом и социальном развитии города.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) активно помогают в восстановлении западной части города Алеппо.

Не так давно корреспонденту ФАН удалось побывать на месте восстановления школы Фадуа Тукан, которая располагается в самом современном квартале города. В результате обстрелов боевиков здание учебного заведения было повреждено более чем на 60%. Ожидается, что ремонт школы будет завершен к 30 декабря 2018 года.

Восстановлением здания занимаются 30 человек. Как правило, они работают каждый день с 8.00 до 16.00 часов. Группа российских офицеров контролирует выполнение работ. После открытия в этой школе будут обучаться 1390 учеников.