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Неизвестные повредили мемориал героям «Небесной сотни» в Хмельницком

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Неизвестные повредили мемориал героям «Небесной сотни» в Хмельницком

Хмельницкий, 9 декабря. Неизвестные частично повредили мемориал героям «Небесной сотни» в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

По имеющимся данным, вандалы повредили мемориальную доску с фотоснимками погибших во время государственного переворота на Украине, а также военных Вооруженных сил Украины.

В настоящее время сотрудники полиции Хмельницкой области ищут злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», согласно которой предусматривается до четырех лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре 2013 года сторонники евроинтеграции заняли майдан Независимости в украинской столице сразу после заявления четвертого премьера страны Николая Азарова о временной приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В результате начались противостояния и столкновения радикалов и силовиков. Погибших в результате переворота начали называть «Небесной сотней».

Автор: Алексей Громов
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