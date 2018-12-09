США планируют возобновить модернизацию ядерной боеголовки W78

Вашингтон, 9 декабря. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78. В отчете Счетной палаты США говорится, что реализация программы стоимостью 10–15 миллиардов долларов запланирована в период с 2019 по 2041 год.

Как пишет RT, Минобороны США планируют изучить использование взрывного компонента W78 на баллистических ракетах подводных лодок. Сообщается, что на протяжении 10 лет НУЯБ и оборонное ведомство Штатов уже пытались модернизировать боеголовку, однако из-за ограничения средств в 2014 году программа была приостановлена.

«Царьград» отмечает, что отчет Счетной палаты США о программе по W78 появился на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Отмечается, что термоядерная боеголовка W78 является составляющей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III.