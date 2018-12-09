Сирия новости 9 декабря 12.30: радикалы арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки»

Сирия, 9 декабря. Радикалы арестовывают мирных жителей Идлиба, в Алеппо идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», в Ракке прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: заявляет об убийстве нескольких боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо, арестовала мирного жителя Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: несут потери в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В районе Африна снова зафиксированы боестолкновения между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Об этом пишет на своей странице в Twitter (@curdistani) военный источник. Ранее сообщалось, что радикалы YPG убили трех солдат ВС Турции и двух членов ССА в этой части провинции Алеппо. Кроме того, курдов обвиняют в организации взрыва в поселении Зиядия, в результате которого погиб гражданский.

К западу от административного центра региона идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», передает Twitter-канал (@Bosni94).

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и захватившими ряд территорий в данной части региона бандами «Исламского государства». Подконтрольные исламистам информационные каналы сообщают, что ИГ1 нейтрализовало несколько боевиков SDF в районе Аль-Бахра. Данное заявление опубликовал военный источник на своей странице в Twitter (@jisrtv).

Местный Twitter-канал (@EuphratesPost) передает, что ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов на территории поселений востока провинции. Напомним, в результате предыдущих авианалетов сил возглавляемого США альянса погибли десятки мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что радикальные исламисты похитили мирного жителя населенного пункта Айн-Шеб.

Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» напали на дом гражданского в поселении Айн Ларуз в южной части региона. Сообщается, что в результате налета боевики арестовали хозяина дома.

Недалеко от населенного пункта Ад-Дана было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, передает Twitter-канал (@jisrtv).

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка прогремел взрыв, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL). Данных о пострадавших не поступало. Напомним, курдские военизированные отряды, захватившие город, ведут работы по разминированию кварталов более года, однако Ракка остается одним из самых опасных районов Сирии.

Кроме того, Демократические силы Сирии (SDF) не выполняют своих обязательств по восстановлению зданий и инфраструктуры. Местное население Ракки реконструирует населенный пункт самостоятельно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)