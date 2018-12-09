«Наконец-то, а то волнения — и без нас»»: россияне высмеяли заявления СБУ об организации Россией беспорядков в Париже
Москва, 9 декабря. Служба безопасности Украины обвинила Россию в организации беспорядков во Франции. В ответ россияне с иронией назвали СБУ «самой крутой спецслужбой в мире, ведь она знает все».
С заявлениями о «российском следе» в Париже выступил глава СБУ Василий Грицак. Основанием для обвинений послужила фотография двух участников протестов, развернувших флаг Донецкой народной республики во время очередного выступления протестующих в столице Франции. По его словам, «желтые жилеты» якобы действуют под флагом ДНР и «кураторством ФСБ».
«А СБУ не хочет раскрыть кто стоял за протестами и расстрелами на майдане? имена, пароли, явки? Кто пек печеньки Нуланд?» — поинтересовался Andrew Ivanov.
Другой пользователь с возмущением напомнил, что во Франции люди вышли против повышения цен в стране, а украинцам подняли цену на тарифы в несколько раз и они сидят, революционеры.
«Вы вроде бы как за свободу там бегали, а как были рабами, такими и остались», — обратился он к украинцам.
Другому участнику обсуждения стало интересно, если бы активисты развернули в Париже китайский флаг, то организатором протестов, по логике СБУ оказался бы Китай?
«А флаг ЦАР? А радужный флаг?» — задался вопросом юзер.
Многие пользователи со смехом заметили, что уже даже начали переживать, почему СБУ разразилась обвинениями только 9 декабря, ведь протесты начались гораздо раньше.
«Ну, наконец-то, я уж стал переживать, волнения и без нас», — с иронией написал Гуров Рома.
С тем, что заявления украинских спецслужб были ожидаемы согласилось большинство участников обсуждения. Ожидаемы и неадекватны, уточняли блогеры. Некоторые заметили, что ждут новых обвинений, например, в плохой погоде.
«СБУ обвинила Россию в слишком большом количестве осадков», — смеется DaeRon
При этом были и те, кто «грешным делом» думал, что «ничего сенсационного по двум французам с флагом ДНР не будет».
«Ошибалась. Это огонь», — призналась журналистка Юлия Витязева,разместив в своем Twitter скиншота новости украинского портала Enigma.ua с заголовком «Русские руководят боевиками, которые устраивают погромы в Париже».