«Наконец-то, а то волнения — и без нас»»: россияне высмеяли заявления СБУ об организации Россией беспорядков в Париже

Москва, 9 декабря. Служба безопасности Украины обвинила Россию в организации беспорядков во Франции. В ответ россияне с иронией назвали СБУ «самой крутой спецслужбой в мире, ведь она знает все».

С заявлениями о «российском следе» в Париже выступил глава СБУ Василий Грицак. Основанием для обвинений послужила фотография двух участников протестов, развернувших флаг Донецкой народной республики во время очередного выступления протестующих в столице Франции. По его словам, «желтые жилеты» якобы действуют под флагом ДНР и «кураторством ФСБ».

«А СБУ не хочет раскрыть кто стоял за протестами и расстрелами на майдане? имена, пароли, явки? Кто пек печеньки Нуланд?» — поинтересовался Andrew Ivanov.

Другой пользователь с возмущением напомнил, что во Франции люди вышли против повышения цен в стране, а украинцам подняли цену на тарифы в несколько раз и они сидят, революционеры.

«Вы вроде бы как за свободу там бегали, а как были рабами, такими и остались», — обратился он к украинцам.

Другому участнику обсуждения стало интересно, если бы активисты развернули в Париже китайский флаг, то организатором протестов, по логике СБУ оказался бы Китай?

«А флаг ЦАР? А радужный флаг?» — задался вопросом юзер.

Многие пользователи со смехом заметили, что уже даже начали переживать, почему СБУ разразилась обвинениями только 9 декабря, ведь протесты начались гораздо раньше.

«Ну, наконец-то, я уж стал переживать, волнения и без нас», — с иронией написал Гуров Рома.

С тем, что заявления украинских спецслужб были ожидаемы согласилось большинство участников обсуждения. Ожидаемы и неадекватны, уточняли блогеры. Некоторые заметили, что ждут новых обвинений, например, в плохой погоде.

«СБУ обвинила Россию в слишком большом количестве осадков», — смеется DaeRon

При этом были и те, кто «грешным делом» думал, что «ничего сенсационного по двум французам с флагом ДНР не будет».