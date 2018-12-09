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Тело мужчины нашли в сгоревшей квартире в Кузбассе

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Тело мужчины нашли в сгоревшей квартире в Кузбассе

Кемерово, 9 декабря. Серьезное ЧП случилось в Кузбассе: загорелась квартира, есть жертвы.

Сообщение о пожаре в доме по улице Мира в Юрге поступило в экстренные службы около 03.10. На место незамедлительно отправились десять человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Огонь удалось ликвидировать около 03.25.

Тело 47-летнего владельца квартиры нашли после тушения пожара в сгоревшем помещении. Он скончался в результате отравления продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курение в состоянии опьянения. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, опубликованные на «Правоохранительном портале Кузбасса».

Автор: Алексей Громов
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