Шойгу сделает выводы: эксперты рассказали, как Россия ответит на создание Украиной ядерного оружия

Украина имеет уникальные возможности, включая финансовые, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие, с таким заявлением выступил бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал Петр Гаращук. Однако эксперты уверены, что в случае создания Киевом ядерного оружия министр обороны РФ Сергей Шойгу и российские власти сделают определенные выводы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Кроме того, он отметил, что Украина может создавать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет. При этом украинский генерал сообщил, что единственный в стране завод по выпуску межконтинентальных баллистических ракет расположен в Днепропетровске (КБ «Южное»).

«Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — заявил Гаращук.

Более того, он отметил, что Украине не стоит бояться международных санкций из-за создания ядерного оружия.

Советские успехи

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа прокомментировал ФАН заявление украинского генерала.

«Складывается ощущение, что Петр Гаращук, как и большая часть нынешнего украинского руководства, живет в альтернативной реальности. Вернее, живет-то он в суровой действительности, но разумом находится в вымышленном мире, где мифическая, альтернативная история, сказка про «великую Украину» переплетается с былью. Подобные заявления сложно воспринимать всерьез, тем более их комментировать», — пояснил Сергей Губа.

Однако, отметил эксперт, что касается ракеты РМ-36М, которую страны НАТО окрестили страшным названием «Сатана», нужно понимать, что выпущена она была в государстве под названием СССР.

«И я считаю, что это приписывание себе достижений Советского Союза и советского периода, который сейчас так «модно» ненавидеть на Украине, просто непоследовательно, нелогично», — заключил Сергей Губа.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с советских времен Украине достался полный ядерный топливный цикл. Однако Киев растерял практически всю научную базу.

«Трудно сказать, сможет ли Украина наладить производство сборки ядерных боезарядов. В Днепропетровске, как отметил Гаращук, есть производство ракетоносителей ядерного оружия. Но опять же — без налаженного технического производства боезарядов это вряд ли удастся реализовать в ближайшем будущем. Вдобавок к этому, нужны огромные финансовые ресурсы, а у Украины денег нет», — рассказал Алексей Филиппов.

Кроме того, отметил политолог, Россия и Китай — да даже США — в Совбезе ООН обязательно воспользуются правом вето, если Украина попробует возобновить производство ядерного оружия. Также эксперт не исключил вероятность силового ответа.