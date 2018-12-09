Сирийский беженец рассказал ФАН о радости возвращения на родину

Дамаск, 9 декабря. Семнадцать автобусов с сирийскими беженцами прибыли из Ливана в САР через пограничный переход «Ад-Дабуссия» в провинции Хомс. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Всего в четверг, 6 декабря, на родину вернулось порядка 600 сирийских беженцев, вынужденных покинуть дома из-за военного конфликта, развернувшегося в стране.

Стоит отметить, что это уже десятая группа беженцев, которая прибывает в Сирию через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» с начала процесса возвращения вынужденных переселенцев на родину.

Власти провинции Хомс предпринимают все возможные меры для транспортировки людей из Ливана в освобожденные населенные пункты. Все вновь прибывшие в Сирийскую Арабскую Республику были обеспечены необходимыми удостоверениями, дети получили прививки, продукты питания и теплую одежду.

Один из прибывших в Хомс сирийских беженцев дал короткий комментарий корреспонденту ФАН:

«Я — мигрант, возвращающийся сейчас в страну из Ливана, слава богу, все очень хорошо, и мы благодарим сотрудников, которые нам помогают возвращаться сейчас. Мы благодарны САА и всем, кто здесь присутствует, всем людям из российской [военной полиции]. Мы благодарим всех, мы очень довольны, что возвращаемся!» — поделился с корреспондентом ФАН один из прибывших в провинцию Хомс.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотни беженцев прибыли в Сирию из Ливана через контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани» в рамках совместной работы правительств двух стран. Люди возвращались из лагеря беженцев на собственных транспортных средствах: грузовиках и автомобилях.

Вернувшиеся на родину сирийцы рассказали, что они по-настоящему счастливы оказаться в свободной и безопасной Сирии. Они также выразили благодарность сирийской правительственной армии, многочисленные победы которой обеспечили им возможность возвращения домой.