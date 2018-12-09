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Спорт

Появилось видео лучших моментов боя Ломаченко — Педраса

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Появилось видео лучших моментов боя Ломаченко — Педраса

Нью-Йорк, 9 декабря. Бой между чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко и боксером Хосе Педрасом прошел в Нью-Йорке. Видео лучших моментов поединка появилось в Сети.

Напомним, в 11-м раунде украинский спортсмен успел дважды отправить пуэрториканца в нокдаун. Единогласным решением судей победил представитель Украины.

В профессиональной карьере Ломаченко эта 12-я победа, для пуэрториканца это второе поражение при 27 боях.

Автор: Андрей Крылов
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