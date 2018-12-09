Появилось видео лучших моментов боя Ломаченко — Педраса

Нью-Йорк, 9 декабря. Бой между чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко и боксером Хосе Педрасом прошел в Нью-Йорке. Видео лучших моментов поединка появилось в Сети.

Напомним, в 11-м раунде украинский спортсмен успел дважды отправить пуэрториканца в нокдаун. Единогласным решением судей победил представитель Украины.

This was just an incredible flurry from Lomachenko.#LomaPedrazapic.twitter.com/Y24OkeMkHY — Sporting News (@sportingnews) December 9, 2018

В профессиональной карьере Ломаченко эта 12-я победа, для пуэрториканца это второе поражение при 27 боях.