Появилось видео лучших моментов боя Ломаченко — Педраса
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Нью-Йорк, 9 декабря. Бой между чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко и боксером Хосе Педрасом прошел в Нью-Йорке. Видео лучших моментов поединка появилось в Сети.
Напомним, в 11-м раунде украинский спортсмен успел дважды отправить пуэрториканца в нокдаун. Единогласным решением судей победил представитель Украины.
This was just an incredible flurry from Lomachenko.#LomaPedrazapic.twitter.com/Y24OkeMkHY— Sporting News (@sportingnews) December 9, 2018
В профессиональной карьере Ломаченко эта 12-я победа, для пуэрториканца это второе поражение при 27 боях.