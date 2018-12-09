Стала известна причина отмены старта ракеты Delta IV с разведспутником США

Вашингтон, 9 декабря. Американская фирма United Launch Alliance перенесла запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов. Об этом говорится в микроблоге компании в социальной сети Twitter.

По имеющимся данным, запуск ракеты отменили по причине зафиксированных «непредвиденных обстоятельств» в ходе финального отсчета, передает телеканал «360».

Запуск аппарата откладывали уже несколько раз. Дата нового старта еще неизвестна.

Напомним, 5 декабря во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для Международной космической станции (МКС).