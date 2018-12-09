Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

НБУ за три дня военного положения на Украине потратил 125 млн долларов на поддержку гривны

428
0 Оставить комментарий

НБУ за три дня военного положения на Украине спустил 125 млн долларов на поддержку гривны
Киев, 9 декабря. Национальный банк Украины после введения военного положения в стране потратил 125 млн долларов на поддержу гривны.Об этом сообщил глава НБУ  Яков Смолий.Он уточнил, что эта сумма была потрачена на эти цели в первые три дня после введения особого правового положения в десяти областях страны.

Напомним, указ о введении ВП вступил в силу 29 ноября, это сразу же ударило по гривне, обвалив курс национальной украинской валюты. Смолий назвал это «определенным ажиотажем в первые три дня после объявления военного положения», при этом он тут же поспешил заверить, что этот «ажиотаж» быстро сменился укреплением гривны в конце недели.

По его словам, колебания гривны НБУ «сглаживал колебания валютными интервенциями». Так, в поддержку курса с 26 по 30 ноября из резервов было потрачено около 125 миллионов долларов.Кроме того, Смолий отметил, что после того, как гривна стабилизировалась НБУ выкупил «с рынка избыток валюты в объеме 40 миллионов долларов для пополнения резервов».

По данным Смолия, с начала года НБУ купил более миллиарда долларов. Именно столько составила чистая покупка валюты регулятором. Сейчас объем резервов Украины составляет почти в 18 миллиардов долларов.

«То есть, валюты в резервах достаточно, чтобы мы могли, в случае необходимости, сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке», — добавил Смолий в интервью изданию VoxUkraine.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.