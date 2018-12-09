НБУ за три дня военного положения на Украине потратил 125 млн долларов на поддержку гривны



Киев, 9 декабря. Национальный банк Украины после введения военного положения в стране потратил 125 млн долларов на поддержу гривны.Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.Он уточнил, что эта сумма была потрачена на эти цели в первые три дня после введения особого правового положения в десяти областях страны.

Напомним, указ о введении ВП вступил в силу 29 ноября, это сразу же ударило по гривне, обвалив курс национальной украинской валюты. Смолий назвал это «определенным ажиотажем в первые три дня после объявления военного положения», при этом он тут же поспешил заверить, что этот «ажиотаж» быстро сменился укреплением гривны в конце недели.

По его словам, колебания гривны НБУ «сглаживал колебания валютными интервенциями». Так, в поддержку курса с 26 по 30 ноября из резервов было потрачено около 125 миллионов долларов.Кроме того, Смолий отметил, что после того, как гривна стабилизировалась НБУ выкупил «с рынка избыток валюты в объеме 40 миллионов долларов для пополнения резервов».

По данным Смолия, с начала года НБУ купил более миллиарда долларов. Именно столько составила чистая покупка валюты регулятором. Сейчас объем резервов Украины составляет почти в 18 миллиардов долларов.