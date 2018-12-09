СМИ сообщили о планах Мэй перенести парламентское голосование по Brexit

Лондон, 9 декабря. Глава британского правительства Тереза Мэй может отменить запланированное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу выхода страны из Европейского союза (Brexit). Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По информации таблоида, такое решение Мэй планирует принять из-за того, что в случае голосования парламента против предлагаемого премьер-министром соглашения по Brexit, ее будущее в текущем качестве руководителя окажется под вопросом.

Вместо этого, пишет газета, британский премьер-министр объявит в воскресенье о переносе голосования и о своей поездке в Бельгию для получения более выгодных условий соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Как пишет Times, о необходимости получения соответствующих условий для более благополучного голосования в парламенте Британии по Brexit, Мэй предупредили министры.

Напомним, ранее глава правительства Британии заверяла, что предлагаемое ею соглашение по Brexit является единственным из возможных.