«Слухи сильно преувеличены»: концертный директор Лещенко рассказал о госпитализации артиста

Москва, 9 декабря. Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал подробности госпитализации артиста. Слухи вокруг ситуации сильно преувеличены, отметил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Слухи о срочной госпитализации сильно преувеличены. Мы две ночи без сна из-за концертов, два перелета. Вчера перед выступлением он пожаловался на самочувствие», — отметил Дмитриев.

После перенесенной летом операции врачи посоветовали Льву Лещенко обращаться к медикам при любом недомогании и следить за своим здоровьем. Именно так артист и сделал.

«Лещенко поехал в больницу провериться. Поехал сам, был за рулем. Он мне оттуда (из больницы — Прим. ФАН) позвонил: сказал, что останется на ночь. Сейчас жду звонка», — добавил Олег Дмитриев.

Как пишет KP.Ru, жена Льва Лещенко также рассказала, что сейчас ее супруг чувствует себя хорошо. А друг Лещенко, Владимир Винокур, поспешил успокоить поклонников. По словам юмориста, Лев Лещенко проходит обычное обследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Лещенко должен был выступить на финальном концерте всероссийского конкурса «На благо мира» в Москве. Перед выходом на сцену артисту внезапно стало плохо. Его экстренно госпитализировали.