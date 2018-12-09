«Успевал всюду»: Овечкин стал лидером снайперской гонки сезона в НХЛ

Торонто, 9 декабря. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лидером снайперской гонки нынешнего сезона НХЛ. По количеству набранных среди европейцев очков — 1158 — Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ. 8 декабря хоккеист забросил шайбу и оформил результативную передачу в матче «Вашингтона» против «Коламбуса».

Для российского форварда этот гол стал 22-м в сезоне. Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден восхитился игрой капитана команды.

«Ови — тот парень, который работал на обоих концах площадки, успевал всюду. Сегодня он дал нам шанс добиться успеха», — сказал Рирден, пишет «Чемпионат».

Он отметил, что игра Овечкина в матче против «Коламбуса» была превосходной.

Как пишет «Газета.Ru», встреча «Вашингтона» и «Коламбуса» завершилась со счетом 4:0. Сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов исполнили по одному пасу.