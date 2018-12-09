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Пьяный кузбассовец упал с лестницы в подъезде и скончался

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Пьяный кузбассовец упал с лестницы в подъезде и скончался

Кемерово, 9 декабря. Пьяный мужчина упал с лестницы и получил смертельные травмы, трагедия случилась в Кузбассе.

В Таштаголе в подъезде одного из домов, расположенных по улице Ключевая, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы с высоты около двух метров и скончался. Он получил смертельные травмы и погиб до приезда сотрудников скорой помощи. Мужчине было 54 года. Об этом пишет «Газета Кемерово» со ссылкой на данные «Правоохранительного портала Кузбасса».

Медики сообщили, что он сломал шею. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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