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Два туриста из России погибли в ДТП на трассе Каир — Хургада

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Два туриста из России погибли в ДТП на трассе Каир — Хургада

Каир, 9 декабря.  Два туриста из России погибли в крупном ДТП в Египте. Трагедия произошла на трассе между Каиром и курортным городом Хургада.

По данным консульского отдела посольства РФ в Каире, жертвами аварии стали два гражданина РФ, еще один человек пострадал, у него диагностированы легкие травмы.

«Что случилось, пока непонятно, мы продолжаем выяснять обстоятельства», — сказал собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что авария произошла накануне вечером. Предварительно установлено, что машина, в которой ехали россияне, могла столкнуться с грузовиком.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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