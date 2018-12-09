Сирия: около 900 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за стуки

Дамаск, 9 декабря. Порядка 900 мирных граждан вернулись в Сирию из других стран за истекшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

По имеющимся данным, за минувшие сутки в САР с территории иностранных государств возвратились 882 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 192 человека, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт — 690 человек.

Также отмечается, что в места постоянного проживания внутри республики вернулись 234 беженца.

В Центре сообщили, что сирийские саперы за прошедший день разминировали 12,1 гектара территории, а также обезвредили 33 взрывчатых предмета.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели за сутки зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня в Сирии.