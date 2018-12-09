Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в России в декабре

Москва, 9 декабря. Автомобильные эксперты провели исследование российского рынка и назвали самые дешевые машины, которые продаются в декабре уходящего года. По данным специалистов, во главе топ-5 оказался Datsun on-Do.

Транспортное средство, созданное на базе Lada Kalina инженерами подразделения Nissan, почти не отличается от «материнской» модели по устройству шасси. Так, благодаря сегодняшним скидкам стоимость бюджетного седана составляет 396 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла отечественная Lada Granta. За автомобиль в заводской комплектации покупателю придется заплатить порядка 400 тысяч рублей.

Третье место досталось единственному кроссоверу в рейтинге Lada 4x4 — 474 тысячи рублей.

Далее по списку расположились китайский FAW OLEY и узбекский Ravon R2 — 489 и 491 тыс. рублей соответственно.