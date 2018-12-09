«У нас есть только один выход»: поддержавший Майдан француз осудил протесты в Париже

Париж, 9 ноября. Французский медиадеятель Бернар-Анри Леви, отличившийся поддержкой Майдана на Украине, резко осудил протесты в Париже. Об этом пишет колумнист Владимир Корнилов.

По его словам, Леви в свое время «прославился» поддержкой вторжения в Афганистан и протестов «Арабской весны». В 2014 году француз выступил в поддержку киевского Майдана, а в 2015 году стал одним из соучредителей международного Агентства по модернизации Украины. Однако когда протесты начались в его родной стране, Леви резко изменил свою позицию.

Как пишет Корнилов, Леви поддержал правоохранительные органы Франции, когда те применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Кроме того, он опубликовал твит, в котором поддержал политику президента Макрона в отношении массовых беспорядков, которые устроили «желтые жилеты.

«При столкновении с ростом фанатиков и врагов государства у нас есть только один выход: поддержать президента Макрона», — написал Леви, слова которого цитирует Корнилов на РИА Новости.

В целом же, колумнист называет позицию Леви поведением «типичного представителя» либерального истеблишмента стран Запада. В случае, когда протесты выгодны данной группе людей, они требуют сдерживать силовиков и обратить внимание на действия толпы. Однако же, когда у власти в стране находится «ставленник» истеблишмента — любые протесты становятся неправильными, а их участники, по мнению активистов, похожих на Леви, должны подвергаться преследованию.

Напомним, общее число задержанных участников протестов в Париже, по последним данным, превысило 1,5 тысячи человек. Как сообщили в МВД страны, это рекордная для французской столицы цифра