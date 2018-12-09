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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 15 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 15 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Дамаск, 9 декабря. Российская сторона за прошедший день зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкая — четыре. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Отмечается, что российский военные зафиксировали 15 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 4 случая стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 1», — следует из документа.

Также сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Зор.

Автор: Андрей Крылов
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