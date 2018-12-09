«Дымовые шашки и полиция повсюду»: Ума Турман присоединилась к «желтым жилетам» в Париже

Париж, 9 декабря. Актриса Ума Турман присоединилась к протестам в Париже. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото на фоне «желтых жилетов».

«Дымовые шашки и полиция повсюду», — написала она в подписи к фото.

Как отмечает Пятый канал, многие подписчики восхитились мужеством Турман, однако нашлись и те, кто счел это глупостью.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных во время протестных акций в Париже достигло 1550 человек. Он уточнил, что правоохранительные органы действовали при поддержке бронированной техники. По словам Кастанера, такое количество людей в столице Франции задержано впервые.