Трамп жалеть не станет: политолог увидел двойное дно в совете президента США Макрону

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижского соглашения по климату и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках него. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«США были сильно впереди и единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!» — добавил он.

Протесты во Франции

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что заявление Дональда Трампа в адрес Парижа выглядит «троллингом». Чтобы остановить протесты, явно направленные против оторванного от интересов простых людей Макрона, Трамп посоветовал фактически перестать соблюдать Парижское соглашение по выбросам, ну и вернуть прежние ставки налогов.

«При этом, как мы знаем, Макрон уже вернул налоги на прежний уровень, по крайней мере заморозил реформу, которая привела к небольшому повышению цен на топливо. Очевидно, что ни действия Макрона, ни заявление Трампа не отражают истинных причин протестов. Более того, Трамп будто пытается отвлечь внимание общественности от этих причин, а протесты во Франции я связываю с двумя: первая — глубокий кризис в социальной сфере Франции, который накапливался годами», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, последние крупные волнения во Франции были связаны с реформой образования в начале 2000-х годов. С тех пор эти проблемы только усугубились. Вот и сейчас к протестам «желтых жилетов» присоединились учащиеся колледжей, которым образовательная система не дает возможности поступить в вуз, открывая эту дорогу только классу богатых. Это протесты против элит, радикальная форма в сравнении с тем, как протесты против властей Италии вылились в цивилизованную форму смены правительства. Во Франции в результате политического давления не была допущена к власти партия Марин Ле Пен, которая могла пойти навстречу интересам людей.

«Вторая причина — геополитическая. Протесты выглядят куда более технологичными, чем это было традиционно во Франции. Протесты координируются по лекалам «оранжевых технологий». Осталось поднять на щит лозунг «полиция с народом», и Макрон останется с протестующими один на один. Кто может подталкивать Францию к революции? Вполне возможно тот, кто хочет запретить Европе строительство «Северного потока — 2» и кто против создания европейской армии. А именно это и предложил Макрон», — намекнул на Трампа Игорь Рябов.

Отметим, что буквально накануне Трамп в очередной раз высказался против идеи создания европейской армии, заявив, что аналогичная идея «не слишком хорошо сработала» во времена Первой и Второй мировых войн. Также Трамп не преминул напомнить, что США отчисляют в бюджет НАТО больше всего денег — 4,3% ВВП, в то время как, например, Германия — всего 1%.

Также Трамп активно выступает против строительства «Северного потока — 2», заявляя, что тот якобы будет угрожать энергетической безопасности Европы. В то же время США активно пытаются нарастить поставки в Европу сжиженного газа.

Французский президент, продолжает Игорь Рябов, оказался перед лицом сразу двух угроз: снизу и со стороны глобальных элит. И это ничего хорошего ему не сулит.

«Дональд Трамп потому и троллит Макрона, он не считает его своим союзником. Трамп не раз приводил Францию в качестве примера того, как не нужно вести политику в отношении мигрантов. Для Трампа Макрон — идеологический соперник, он его жалеть не станет», — заключил Игорь Рябов.

С 17 ноября «желтые жилеты» выступают против повышения цен на бензин. Массовые протесты по всей Франции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе беспорядков погибли четыре человека, сотни получили ранения.