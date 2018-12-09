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Донбасс: военные ДНР сообщили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

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Донбасс: военные ДНР сообщили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Донецк, 9 декабря. Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых нарушениях огня со стороны украинских силовиков.

По данным военных народной республики, ВСУ 17 раз обстреляли территории жилых населенных пунктов ДНР за минувшие сутки. При обстрелах силовики использовали мины калибром 120 и 82 миллиметра, стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы.

Накануне представители СЦКК сообщали о 20 нарушениях режима прекращения огня силовиками.

Автор: Ярослава Замысловатова
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