Авербух оценил результаты финала канадского Гран‐при

Москва, 9 декабря. Российские фигуристы на прошедшем финале канадского Гран-при не сумели завоевать ни единой золотой медали — на их счету два серебра и две бронзы.

Серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух полагает, что ожидания от финала были немного раздуты прессой.

«Мы ожидали медали только в двух видах — в женском одиночном катании и в парном. В финале Гран-при не все получилось, поэтому мы остаемся в этой же позиции ожидания перед первенством мира», — рассказал специалист.

Как считает хореограф, в течение сезона есть два главных события — финал Гран-при и первенство мира, передает телеканал «360».

Авербух признал, что первый бой был проигран, но впереди команду ожидает чемпионат мира.

Напомним, в активе россиян четыре медали: серебряную и бронзовую в женском катании завоевали Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, в танцах на льду на второй строчке расположились Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «бронзу» в состязаниях спортивных пар.