Сирия: ФАН публикует видео возвращения беженцев из Ливана

Дамаск, 9 декабря. Сотни сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину через контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани» в рамках совместных усилий правительств двух стран, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Большая часть сирийцев пересекла границу на собственных транспортных средствах, вместе с личными вещами.

Люди, вернувшиеся в Сирию спустя столько лет, заявили, что они по-настоящему счастливы снова увидеть знакомые земли. Они также выразили благодарность сирийской правительственной армии, которая обеспечила безопасность на территории САР. Кроме того, беженцы поблагодарили власти Сирии и Ливана за работу, проделанную для их возвращения.

Сотрудники КПП обеспечили людей удостоверениями на въезд от миграционной службы, предоставили первую медицинскую помощь, продукты питания, медикаменты.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что сотрудники пограничных КПП «Аз-Замрани», «Ад-Дабуссия», «Джейдет-Ябус» предпринимают необходимые меры для приема новых сирийских беженцев, возвращающихся из Ливана в освобожденные от террористических группировок земли.

За последние несколько месяцев эти пограничные переходы прошли тысячи сирийцев, благодаря победам сирийской правительственной армии им удалось вернуться в места прежнего проживания, где сейчас восстановлены стабильность и безопасность.

Стоит отметить, что ливанские власти официально поддержали инициативу России по возвращению граждан Сирийской Арабской Республики на родину, они оказывают все возможное содействие в данном вопросе. Руководство Ливана постоянно обращается за помощью ко всему международному сообществу с просьбой помочь в решении вопроса с сирийскими беженцами. В данный момент в стране остается более полутора миллиона граждан САР.