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«Он боец, он мужчина»: директор Лещенко рассказал о состоянии артиста после госпитализации

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«Он боец, он мужчина»: директор Лещенко рассказал о состоянии артиста после госпитализации

Москва, 9 декабря. Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал о самочувствии артиста после госпитализации. Он назвал Лещенко бойцом, заверив, что сейчас ему гораздо лучше.

«Был неожиданный приступ, мы испугались. Сейчас уже все хорошо. Мы вчера с ним поговорили. Ему сделали укол», — рассказал Дмитриев телеканалу 360.

Он уточнил, что пока 76-летний артист остается в больнице под наблюдением врачей.

«Все с ним нормально. Он боец, он мужчина», — подчеркнул Дмитриев.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Лещенко должен был выступать на финальном концерте всероссийского конкурса «На благо мира» в Москве, но перед выходом на сцену ему внезапно стало плохо. Артиста экстренно госпитализировали на скорой.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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