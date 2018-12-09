«Он боец, он мужчина»: директор Лещенко рассказал о состоянии артиста после госпитализации

Москва, 9 декабря. Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал о самочувствии артиста после госпитализации. Он назвал Лещенко бойцом, заверив, что сейчас ему гораздо лучше.

«Был неожиданный приступ, мы испугались. Сейчас уже все хорошо. Мы вчера с ним поговорили. Ему сделали укол», — рассказал Дмитриев телеканалу 360.

Он уточнил, что пока 76-летний артист остается в больнице под наблюдением врачей.

«Все с ним нормально. Он боец, он мужчина», — подчеркнул Дмитриев.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Лещенко должен был выступать на финальном концерте всероссийского конкурса «На благо мира» в Москве, но перед выходом на сцену ему внезапно стало плохо. Артиста экстренно госпитализировали на скорой.