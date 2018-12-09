Уровень 70 рублей за доллар некомфортен для ЦБ РФ — эксперт

Москва, 9 декабря. Банк России может не повысить ставку 14 декабря, однако, по словам экспертов, среди инвесторов нет единогласного мнения по данному вопросу. Об этом сообщил в ходе облигационного конгресса Cbonds директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.

Эксперт отметил, что фактор роста инфляции не является для регулятора причиной для ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляция, по мнению Тремасова, может достичь отметки в 5,5%, но значительную угрозу для валютного рынка представляют санкционные меры.

«Думаю, уровень 70 рублей будет некомфортным для ЦБ», — считает эксперт.

Напомним, предыдущий раз Центральный Банк Российской Федерации повышал ключевую ставку в сентябре текущего года, увеличив ее до 7,5%. Очередное заседание ЦБ РФ запланировано на 14 декабря.