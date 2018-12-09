Киев должен будет выплатить многомиллиардный долг в ближайшие два года

Киев, 9 декабря. В ближайшие два года Киев должен будет выплатить многомиллиардный долг: по внешнему госдолгу стране предстоит выплатить около 12 миллиардов долларов, включая проценты. Об этом рассказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

По его словам, без программы Международного валютного фонда (МВФ) руководство страны не имеет доступа к другим каналам финансирования, таким как средства ЕС и Всемирного банка. Именно поэтому решение кабмина Украины подписать новую программу с МВФ он считает экономически обонованным.

Кроме того Смолий рассказал, что введение военного положения на территории Украины не оказало значительного эффекта на экономику страны. По его словам, банковская система государства работает в обычном режиме.

«Люди узнали, что никаких ограничений на снятие наличных не будет, и быстро успокоились», — сказал Смолий в интервью изданию VOX Ukraine .

По его словам, курсовые колебания на Украине также имели краткосрочный эффект. Ажиотаж на валюту в первые три дня после объявления военного положения «быстро сменился» укреплением гривны уже в конце недели.

Что касается программы взаимодействия НБУ с Международным валютным фондом, Смолий рассказал, что получение следующего транша от МВФ зависит от решения совета директоров фонда.

«Мы ожидаем, что совет рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной до католического Рождества», — отметил Смолий.

Напомним, на Украине в ноябре резко выросли цены на газ — до 23,5%. Повышение тарифов на топливо являлось одним из основных условий МВФ для предоставления финансовой помощи Киеву. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе кредитования с 2019 года. По данным МВФ, размер транша должен составить 3,9 миллиарда долларов сроком кредитования на 14 месяцев.