Названы регионы с растущим уровнем коррупции в РФ

Москва, 9 декабря. В 2018 году в России зафиксировали 3171 случай получения взятки. По данным Генпрокуратуры РФ, уровень таких преступлений вырос на 9,4%.

По данным портала правовой статистики, чаще всего взятки брали в трех регионах страны: в Москве, Московской и Ростовской областях. Количество взяток, по данным с начала года по октябрь, составило 2251. По данным на аналогичный период 2017 года, их число составляло 2037.

При этом общее число коррупционных преступлений по стране составило 27143. Доля коррупционных правонарушений от общего числа всех совершенных по стране преступлений составила 1,6%.

По сравнению с 2017 годом, уровень коррупционных преступлений вырос чуть более, чем на один процент. Улучшение показателей в Генпрокуратуре объясняют растущей выявляемостью преступлений, ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой в стране. Кроме того, у надзорного органа появились полномочия, согласно которым Генпрокуратура может проводить проверку в отношении бывших государственных служащих в течение шести месяцев с момента их увольнения.