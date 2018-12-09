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Лещенко объяснил причины своей госпитализации

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Лещенко объяснил причины своей госпитализации

Москва, 9 декабря. Госпитализация эстрадного исполнителя Льва Лещенко перед финальным этапом конкурса «На благо мира» была запланирована. Об этом рассказал журналистам в воскресенье сам артист.

По словам 76-летнего Лещенко, госпитализация связана с «профилактическими работами». Он также опроверг, что его выступление было сорвано, сообщает URA.RU.

«Выступление не было сорвано. Ничего, все нормально», — пояснил он, но не стал вдаваться в подробности произошедшего.

Ранее стало известно, что Лещенко якобы экстренно госпитализировали из столичного концертного зала «Мир».

Автор: Андрей Крылов
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