Финская журналистка назвала Петербург «бедным мегаполисом»
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Хельсинки, 9 декабря. Сравнение Москвы и Петербурга вызвало у корреспондента финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль сомнения относительно того, какой из городов может носить звание «культурной столицы» РФ.
Журналистка нашла забавным и «непостижимым» желание жителей города на Неве объяснить, что Петербург лучше Москвы. Жители последней, по ее словам, не стремятся к таким сравнениям.
Крунвалль отметила, что сравнение Петербурга с «культурной столицей» вызвало у нее «тихую улыбку».
Москва, по ее словам, быстрый и динамичный город, а вот Северная столица показалась ей «бедным и консервативным» мегаполисом.
Вместе с тем финская журналистка назвала Петербург «дружелюбным мегаполисом» и заверила, что ей импонируют оба города.