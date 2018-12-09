Финская журналистка назвала Петербург «бедным мегаполисом»

Хельсинки, 9 декабря. Сравнение Москвы и Петербурга вызвало у корреспондента финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль сомнения относительно того, какой из городов может носить звание «культурной столицы» РФ.

Журналистка нашла забавным и «непостижимым» желание жителей города на Неве объяснить, что Петербург лучше Москвы. Жители последней, по ее словам, не стремятся к таким сравнениям.

Крунвалль отметила, что сравнение Петербурга с «культурной столицей» вызвало у нее «тихую улыбку».

Москва, по ее словам, быстрый и динамичный город, а вот Северная столица показалась ей «бедным и консервативным» мегаполисом.

Вместе с тем финская журналистка назвала Петербург «дружелюбным мегаполисом» и заверила, что ей импонируют оба города.