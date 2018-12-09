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Экономика

Смартфоны для сетей 5G могут стоить дороже новых iPhone

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Смартфоны для сетей 5G могут стоить дороже новых iPhone

Москва, 9 декабря. Первые смартфоны с поддержкой сетей 5G появятся на рынке в первой половине будущего года. Ожидается, что стоимость девайсов будет начинаться от 725 долларов. Об этом сообщает портал ixbt.

По данным ресурса, стоимость первых смартфонов для 5G будет составлять 725-1455 долларов. Так, устройства с поддержкой 5G могут стоить дороже новых iPhone яблочной компании Apple.

При этом планируется, что через 12 месяцев устройства для таких сетей значительно подешевеют и будут стоить от 145 долларов.

В конце ноября текущего года сообщалось, что три российских оператора подали заявки на частоты для строительства 5G-сетей.

Автор: Алексей Громов
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