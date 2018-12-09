Спешим и падаем: россияне поддержали Пушкова, отреагировавшего на слова Чубайса о благодарности бизнесу

Москва, 9 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Анатолий Чубайс зря «поднял сейчас тему благодарности бизнесу». Россияне прокомментировали слова сенатора.

Ранее глава Роснано Анатолий Чубайс во время «Общероссийского гражданского форума» заявил, что граждане РФ «должны поблагодарить бизнесменов». Он объяснил, что те, кого называют олигархами, «отстроили страну», восстановили «обрушившиеся» советские заводы и предприятия, а также пополнили казну и вернули заработные платы гражданам.

Пушков не одобрил заявление Чубайса. Он выразил мнение, таким заявлением глава Роснано больше «обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их».

Россияне согласились с российским сенатором, подчеркнув, что «бизнес и олигархи — это две большие разницы».

«Какое отношение Чубайс имеет к бизнесу?» — написал @alex260319.

Многие участники дискуссии иронизировали, отмечая, что граждане России уже «выстроились со словами благодарности».

«Конечно, спешу и падаю — за светлое и беззаботное будущее. Главное — верить…», — написала Наталья Орел.