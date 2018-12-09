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Трейлер четвертых «Мстителей» побил рекорд по просмотрам

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Трейлер четвертых «Мстителей» побил рекорд по просмотрам

Вашингтон, 9 декабря. Трейлер фантастической картины «Мстители 4» набрал 289 миллионов просмотров за 24 часа, побив исторический рекорд. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте студии Marvel.

Отмечается, что данный трейлер фильма режиссеров Энтони и Джо Руссо опередил предыдущего рекордсмена — фильма «Мстители: Война бесконечности» (230 миллионов).

Студия Marvel выразила благодарность поклонникам франшизы.

Напомним, очередная картина «Мстителей» с Робертом Дауни-младшим в главной роли выйдет на широкий экран в апреле будущего года.

Автор: Андрей Крылов
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