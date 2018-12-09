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Genesis показала свой первый внедорожник GV80

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Genesis показала свой первый внедорожник GV80

Москва, 9 декабря. В сети появилось видео, на котором показан представленный в 2017 году внедорожник Genesis GV80 Fuel Cell Concept. Запись опубликована на сайте Korean Car Blog.

Видео демонстрирует работу систем безопасности автомобиля. Но экспертов привлек необычный дизайн машины, а не функционирование ее электронной начинки. В автомобиле специалисты узнали первый внедорожник суббренда Genesis — GV80.

От представленного в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке концепта автомобиль отличается наличием классических зеркал и менее «купеобразной» крышей. В дизайне внедорожника осталась характерная массивная передняя решетка, задние фонари в виде двух светодиодных полосок и «двухэтажные»передние фары.

Ранее «Известия» сообщали, что компания Genesis представила в Сеуле обновленный вариант флагманского седана G90. Модель получила новое оснащение и отличный от прежних версий дизайн.

Автор: Виктор Мальцев
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