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8:28 9 Декабря 2018

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Число задержанных в Париже превысило 1550 человек

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число задержанных участников субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Это рекордная для французской столицы цифра, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он подчеркнул, что достичь такого результата удалось за счет новых правил действий и командования, которое расположилось близко к очагам протеста. Также глава МВД Франции отметил, что сотрудники полиции и жандармерии успешно действовали при поддержке бронированной техники.

Дональд Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли до конца декабря уйдет в отставку. Имя кандидата на его место президент США объявит позднее. Вероятным преемником Келли называют главу аппарата вице-президента США Ника Айерса. Как сообщают американские СМИ, президент США был недоволен Келли из-за отсутствия четкой позиции в вопросе реализации миграционной политики.

На 92 году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Вчера вечером на 92 году жизни скончалась Людмила Алексеева. Причиной смерти главы Московской Хельсинской группы стала сердечная недостаточность. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в департаменте здравоохранения Москвы. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известной правозащитницы. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главка государства уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни страны. 

Американский журнал назвал четыре вида мощного оружия России

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Американский журнал The National Interest назвал четыре вида российских вооружений, с которыми «НАТО не захочет связываться». К наиболее «смертоносному» российскому оружию аналитик издания отнес реактивную систему залпового огня «Смерч», Танки Т-72Б3 и Т-90 и ракетный комплекс «Искандер». Верхом развития противовоздушной обороны России называют зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Издание также, напоминает, что батареи С-400 размещены в Сирии и Калининграде. Они могут перекрыть воздушное пространство над авиабазами Кипра, Турции, Польши и Германии.

 