Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек
Число задержанных участников субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Это рекордная для французской столицы цифра, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он подчеркнул, что достичь такого результата удалось за счет новых правил действий и командования, которое расположилось близко к очагам протеста. Также глава МВД Франции отметил, что сотрудники полиции и жандармерии успешно действовали при поддержке бронированной техники.
Дональд Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли до конца декабря уйдет в отставку. Имя кандидата на его место президент США объявит позднее. Вероятным преемником Келли называют главу аппарата вице-президента США Ника Айерса. Как сообщают американские СМИ, президент США был недоволен Келли из-за отсутствия четкой позиции в вопросе реализации миграционной политики.
На 92 году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева
Вчера вечером на 92 году жизни скончалась Людмила Алексеева. Причиной смерти главы Московской Хельсинской группы стала сердечная недостаточность. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в департаменте здравоохранения Москвы. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известной правозащитницы. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главка государства уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни страны.
Американский журнал назвал четыре вида мощного оружия России
Американский журнал The National Interest назвал четыре вида российских вооружений, с которыми «НАТО не захочет связываться». К наиболее «смертоносному» российскому оружию аналитик издания отнес реактивную систему залпового огня «Смерч», Танки Т-72Б3 и Т-90 и ракетный комплекс «Искандер». Верхом развития противовоздушной обороны России называют зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Издание также, напоминает, что батареи С-400 размещены в Сирии и Калининграде. Они могут перекрыть воздушное пространство над авиабазами Кипра, Турции, Польши и Германии.