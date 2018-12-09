Число задержанных в Париже превысило 1550 человек | 9 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число задержанных в Париже превысило 1550 человек Число задержанных участников субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Это рекордная для французской столицы цифра, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он подчеркнул, что достичь такого результата удалось за счет новых правил действий и командования, которое расположилось близко к очагам протеста. Также глава МВД Франции отметил, что сотрудники полиции и жандармерии успешно действовали при поддержке бронированной техники.

Дональд Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома Президент США Дональд Трамп заявил о том, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли до конца декабря уйдет в отставку. Имя кандидата на его место президент США объявит позднее. Вероятным преемником Келли называют главу аппарата вице-президента США Ника Айерса. Как сообщают американские СМИ, президент США был недоволен Келли из-за отсутствия четкой позиции в вопросе реализации миграционной политики.

На 92 году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева Вчера вечером на 92 году жизни скончалась Людмила Алексеева. Причиной смерти главы Московской Хельсинской группы стала сердечная недостаточность. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в департаменте здравоохранения Москвы. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известной правозащитницы. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главка государства уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни страны.