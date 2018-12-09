Объявлять войну — безумие: Яхно отреагировала на прекращение договора о дружбе между РФ и Украиной

Киев, 9 декабря. Украинский политический технолог Олеся Яхно отреагировала на новость о разрыве Договора о дружбе Украины с Российской Федерацией в прямом эфире телевизионной передачи «Украинский формат: Итоги» на телеканале Newsone.

Украинский журналист отметила, что все поддерживают дипломатический подход, но с тем условием, что украинская сторона наращивает свою обороноспособность, придерживаясь при этом мирного подхода урегулирования конфликтов.

Эксперт считает «безумием» заявления относительно того, что необходимо объявить войну России и идти с ней в открытую конфронтацию.

Яхно считает, что нормально и логично прекращать соглашение о дружбе именно сейчас, исходя исключительно из мирно-дипломатического подхода, пишет «Слово и Дело».

Однако она обратила внимание на то, что прекращение действия договора и его финальный разрыв — это «две большие разницы», поскольку разрыв предполагает реакцию со второй стороны, а прекращение договора не нуждается в какой бы то ни было реакции со стороны Москвы.

По мнению политтехнолога, Украине разрыв данного соглашения «не сможет навредить», однако поможет улучшить ситуацию внутри страны.

Напомним, ранее депутаты украинской Рады приняли решение не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, срок действия которого заканчивается 1 апреля 2019 года. Соответствующий законодательный проект внес в минувший понедельник глава страны Петр Порошенко. Российская сторона уже выразила сожаление в связи с таким решением.