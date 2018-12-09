Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Объявлять войну — безумие: Яхно отреагировала на прекращение договора о дружбе между РФ и Украиной

2 973
0 Оставить комментарий

Объявлять войну — безумие: Яхно отреагировала на прекращение договора о дружбе между РФ и Украиной

Киев, 9 декабря. Украинский политический технолог Олеся Яхно отреагировала на новость о разрыве Договора о дружбе Украины с Российской Федерацией в прямом эфире телевизионной передачи «Украинский формат: Итоги» на телеканале Newsone.

Украинский журналист отметила, что все поддерживают дипломатический подход, но с тем условием, что украинская сторона наращивает свою обороноспособность, придерживаясь при этом мирного подхода урегулирования конфликтов.

Эксперт считает «безумием» заявления относительно того, что необходимо объявить войну России и идти с ней в открытую конфронтацию.

Яхно считает, что нормально и логично прекращать соглашение о дружбе именно сейчас, исходя исключительно из мирно-дипломатического подхода, пишет «Слово и Дело».

Однако она обратила внимание на то, что прекращение действия договора и его финальный разрыв — это «две большие разницы», поскольку разрыв предполагает реакцию со второй стороны, а прекращение договора не нуждается в какой бы то ни было реакции со стороны Москвы.

По мнению политтехнолога, Украине разрыв данного соглашения «не сможет навредить», однако поможет улучшить ситуацию внутри страны. 

Объявлять войну — безумие: Яхно отреагировала на прекращение договора о дружбе между РФ и Украиной

Напомним, ранее депутаты украинской Рады приняли решение не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, срок действия которого заканчивается 1 апреля 2019 года. Соответствующий законодательный проект внес в минувший понедельник глава страны Петр Порошенко. Российская сторона уже выразила сожаление в связи с таким решением.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.