Пушков прокомментировал заявление Чубайса об олигархах

Москва, 9 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова главы Роснано Анатолия Чубайса о «неблагодарности россиян». Мнением сенатор поделился в соцсети Twitter.

«Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков.

Анатолий Чубайс на «Общероссийском гражданском форуме» выступил в защиту тех, кого в обществе называют олигархами. Глава Роснано отметил, что россияне должны поблагодарить бизнесменов. По словам Чубайса, те, кого называют олигархами, «отстроили страну», восстановили «обрушившиеся» предприятия СССР, пополнили бюджет и вернули россиянам зарплаты, сообщает Газета.ru.

В то же время глава Роснано выразил мнение, что общество «глубоко инфантильно», и отметил, что бизнесу не стоит ожидать благодарности от россиян.