Блогер случайно рассекретил рендер нового интерьера Lada Vesta

Москва, 9 декабря. Блогеры случайно выложили в Сеть рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Снимки салона в течение нескольких секунд «висели» на YouTube-канале «Энергетик Сергей Николаев».

Как передает РИА Новости со ссылкой на «Российскую газету», рендер запечатлели на закрытой презентации отечественного концерна «АвтоВАЗ», которая проходила в Северной столице с 22 октября по 2 ноября.

Из главных особенностей салона можно выделить огромный мультимедийный экран, новую климатическую систему, а также совершенно иное расположение кнопок на центральной консоли.

Кроме того, изменены форма дефлекторов, дверных ручек и декоративных деталей. Финишный салон, скорее всего, будет выглядеть по-другому, так как на презентации была его пробная версия.

Напомним, ранее сообщалось, что Lada Vesta и Lada Granta заняли первую и вторую строчки по продажам на российском рынке в октябре.