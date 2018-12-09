Сирия: завод по производству газированных напитков открылся в городе Адра

Дамаск, 9 декабря. В крупнейшей промышленной зоне Сирии городе Адра открылось производство газированных напитков под брендом Sinalco. Об этом журналистам сообщил директор завода Хайдер Махлуф.

«Строительство завода началось около двух лет назад. Месяц назад работы были завершены, в настоящий момент мы приступили к производству продукции», — заявил Хайдер Махлуф.

Директор предприятия отметил, что в настоящее время на производстве заняты 120 человек, действуют две линии по розливу напитков. Каждый день завод выпускает 18 тысяч литровых и двухлитровых бутылок и 48 тысяч банок с газировкой. Продукция поступает на внутренний рынок, но руководство предприятия надеется наладить поставки напитков за рубеж.