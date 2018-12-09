Фото трех новых Samsung Galaxy S10 показали в Сети

Москва, 9 декабря. В Сеть попали фотографии новых смартфонов южнокорейской компании Samsung Galaxy S10. Официально устройства будут анонсированы в феврале 2019 года.

Снимки новинок опубликовал инсайдер Эван Бласс. Судя по фотографиям, все три модели будут отличаться друг от друга рядом характеристик и диагональю дисплея.

Стандартный Galaxy S10 будут оснащать 6,1-дюймовым экраном, у усовершенствованного Galaxy S10 Plus диагональ дисплея составит 6,4 дюйма, у Galaxy S10 Lite — 5,8 дюйма. Эксперты отмечают, что модель S10 Plus от более бюджетных версий смартфона будет отличаться двойной основной камерой.

Ранее «Известия» сообщали, что Galaxy S10 станет первым смартфоном для сетей пятого поколения мобильной связи (5G).