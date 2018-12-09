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Донбасс: украинские силовики обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки

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Донбасс: украинские силовики обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки

Луганск, 9 декабря. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР) шесть раз.

«За 8 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов», — цитирует представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня РИА Новости.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиновка, Смелое и Логвиново. Украинские силовики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра и артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра. В общей сложности по территории ЛНР было выпущено около 45 снарядов. О разрушениях и пострадавших среди мирного населения не сообщается.

Ранее Газета.ru сообщала, что в ДНР предупредили о подготовке военнослужащими Вооруженных сил Украины провокации с применением отравляющих веществ.

Автор: Виталий Малясев
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