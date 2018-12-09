Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Пара Мишина/Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

41
0 Оставить комментарий

Пара Мишина/Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

Ванкувер, 9 декабря. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в Финале юниорского Гран-при.

После короткой программы пара занимала третье место. Вырваться вперед им позволил лучший результат в произвольном прокате. В сумме дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов набрал 190,63​​​ балла.

Оставшиеся места на пьедестале также остались за российскими фигуристами, сообщает Газета.ru. Второе место в Финале юниорского Гран-при досталось Полине Костюкович и Дмитрию Ялину. Пара набрала в сумме 189,53 балла. Третьими стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов с результатом в 186,59 балла.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.