Пара Мишина/Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

Ванкувер, 9 декабря. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в Финале юниорского Гран-при.

После короткой программы пара занимала третье место. Вырваться вперед им позволил лучший результат в произвольном прокате. В сумме дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов набрал 190,63​​​ балла.

Оставшиеся места на пьедестале также остались за российскими фигуристами, сообщает Газета.ru. Второе место в Финале юниорского Гран-при досталось Полине Костюкович и Дмитрию Ялину. Пара набрала в сумме 189,53 балла. Третьими стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов с результатом в 186,59 балла.